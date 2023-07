Οι Κινγκς συνεχίζουν να γεμίζουν το ρόστερ και κράτησαν τον σέντερ Άλεξ Λεν.

Δεν σταματούν να φτιάχνουν τη ρακέτα τους οι Κινγκς. Μετά την ανανέωση της συνεργασίας τους με τους Μπαρνς και Λάιλς, την απόκτηση του Σάσα Βεζένκοβ και την πλουσιοπάροχη επέκταση στον Σαμπόνις, ήρθε η σειρά του Άλεξ Λεν.

Ο άνθρωπος που δίνει ανάσες στον Λιθουανό στη θέση του σέντερ ανανέωσε για έναν χρόνο στο Σακραμέντο με συμβόλαιο αξίας 3.2 εκατ. δολαρίων. Οι... βασιλιάδες με αυτόν τον τρόπο κλείνουν ένα-ένα τα κενά στο ρόστερ τους, δείχνοντας πως φέτος θέλουν να κάνουν το βήμα παραπάνω, καθώς την αγωνιστική περίοδο 2022-23 αποκλείστησαν από τους Γουόριορς στον πρώτο γύρο των play-offs.

Free agent center Alex Len has agreed to a one-year, $3.2 million contract to re-sign with the Sacramento Kings, sources tell @TheAthletic @Stadium. Agent Michael Lelchitski of @SIGSports negotiated the deal for Len’s return.