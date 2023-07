Οι Κινγκς έδεσαν τον Ντομάντας Σαμπόνις με πλουσιοπάροχο συμβόλαιο αξίας 217 εκατ. δολαρίων.

Μία μέρα μετά την απόκτηση του Σάσα Βεζένκοβ, οι Κινγκς είχαν άλλο ένα σπουδαίο νέο για τον κόσμο τους. Οι βασιλιάδες συμφώνησαν για επέκταση με τον Ντομάντας Σαμπόνις, ο οποίος θα καρπωθεί 217 εκατ. δολάρια για πέντε χρόνια.

Με αυτόν τον τρόπο το Σακραμέντο έδεσε τον... πύργο του και έναν από τους δύο σταρ του μαζί με τον γκαρντ Ντε Άάρον Φοξ. Ο Λιθουανός ψηλός εντυπωσιάζει από τότε που φόρεσε τη φανέλα του Σακραμέντο. Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, μέτρησε 19.1 πόντους, 12.3 ριμπάουντ και 7.3 ασίστ κατά μέσο όρο. Μετά τον Νίκολα Γιόκιτς, ο κορυφαίους ψηλός πασέρ στην καλύτερη λίγκα του κόσμου.

