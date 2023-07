Προσέθεσαν ύψος οι Λος Άντζελες Λέικερς με την υπογραφή του Τζάκσον Χέις, ο οποίος κυκλοφορούσε ελεύθερος στην αγορά.

Στην προσθήκη ενός 7-footer στο ρόστερ τους προχώρησαν οι Λέικερς. Ο λόγος για τον Τζάκσον Χέις που αγωνίστηκε μία τετραετία με τους Πέλικανς. Ο Χέις υπέγραψε σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι για δύο χρόνια.

Μάλιστα στη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών υπάρχει player option ώστε να ανανεωθεί το καλοκαίρι. Ο Χέις είναι στα 23 του χρόνια (ύψους 2.13μ.) και έρχεται να προσθέσει βάθος στη γραμμή ψηλών των «λιμνανθρώπων».

Την περσινή σεζόν με τους Πέλικανς σκόραρε 7.4 πόντους σε σχεδόν 17 λεπτά, με 4.0 ριμπάουντ και 0.9 ασίστ μέσο όρο.

Free agent center Jaxson Hayes has agreed to a two-year deal with the Los Angeles Lakers, sources tell ESPN.