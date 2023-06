Ο Κάιρι Ίρβινγκ πιθανότατα να ψαχθεί με τους Σίξερς, «χρησιμοποιώντας» τον Τζέιμς Χάρντεν.

Ο Τζέιμς Χάρντεν θα κάνει opt-in στα 35.6 εκατομμύρια δολάρια, όμως θα γίνει trade από τους Σίξερς, αναζητώντας τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, οι Χιτ τον έχουν βάλει στο στόχαστρο, προσπαθώντας για το μεγάλο... κόλπο.

Τώρα σχετικά με τον Κάιρι Ίρβινγκ είναι unrestricted free agent και εξετάζει τα δεδομένα με σκοπό να βρει την σωστή ομάδα για να συνεχίσει. Kαι σύμφωνα με την Ραμόνα Σέλμπουρν, ο Uncle Drew θέλει να βρει ένα περιβάλλον που δεν θα το αλλάξει μέχρι να κρεμάσει τα παπούτσια του.

Τώρα έρχεται ο Μπράιν Γουίντχορστ να συνδέσει τους Κάιρι Ίρβινγκ και Τζέιμς Χάρντεν. Ο Αμερικανός δημοσιογράφος αναφέρει πως ο Ίρβινγκ ίσως προσπαθήσει να δει αν περνάει η... μπογιά του στους Σίξερς, οι οποίοι έχουν βάλει στη βιτρίνα τον Μούσια. Άλλωστε θα ήταν ονειρική στον επιθετικό τομέα μια ενδεχόμενη συνεργασία Εμπίντ και Ίρβινγκ.

Kyrie Irving may try to gauge the 76ers' interest amid James Harden trade buzz, per @WindhorstESPN pic.twitter.com/eow2yVX4d0