Οι Τζόρνταν Κλάρκσον και Κέλι Ολίνικ θα συνεχίσουν στους Γιούτα Τζαζ και την επόμενη αγωνιστική σεζόν.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στην Αμερική, ο Τζόρνταν Κλάρκσον αναμένεται να κάνει opt-in στην οψιόν του και να παραμένει στην Γιούτα λαμβάνοντας 14.2 εκατομμύρια δολάρια για τη σεζόν 2023-24. Ο 31χρονος γκαρντ αγωνίστηκε φέτος σε 61 ματς της κανονικής περιόδου και είχε κατά μέσο όρο 20.8 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4.4 ασίστ, σουτάροντας με 44% εντός παιδιάς, 34% στα τρίποντα και 82% στις βολες.

