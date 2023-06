Ο Νίκολα Βούτσεβιτς παραμένει στους Σικάγο Μπουλς υπογράφοντας νέο τριετές συμβόλαιο έναντι 60 εκατομμυρίων δολαρίων.

Όπως ανέφερε ο Σαμς Τσαράνια ο Μαυροβούνιος βρίσκεται πολύ κοντά στο να επεκτείνει το συμβόλαιό του με τους Σικάγο Μπουλς έως το 2026.

Μάλιστα αναφέρει ότι θα λάβει για τα επόμενα τρία χρόνια άλλα 60 εκατομμύρια δολάρια, ενώ φέτος έβαλε στην τσέπη του άλλα 22 εκατομμύρια δολάρια από το τετραετές συμβόλαιο των 100 εκατομμυρίων.

Κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν ο 32χρονος σέντερ είχε κατά μέσο όρο 17.6 πόντους, 11 ριμπάουντ και 3.2 ασίστ.

Λίγο αργότερα, οι Σικάγο Μπουλς γνωστοποίησαν και επίσημα τη συμφωνία με τον Βούτσεβιτς.

OFFICIAL: We have extended @NikolaVucevic pic.twitter.com/bA1RRs9LBq