Οι Μέμφις Γκρίζλις φέρεται να έχουν κάνει πρόταση στον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους προκειμένου να ενταχθεί στο προπονητικό επιτελείο της ομάδας.

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα η μία είδηση διαδέχεται την άλλη όσον αφορά το μέλλον του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Ο Λιθουανός προπονητής αποτέλεσε παρελθόν από τον πάγκο της Μπαρτσελόνα, με τον Ρότζερ Γκριμάου να παίρνει τη θέση του.

Όμως όπως φαίνεται υπάρχει και... συνέχεια. Συγκεκριμένα δημοσίευμα του «Home of Glory» ανέφερε ότι ο «Σάρας» όχι μόνο βρίσκεται στο στόχαστρο των Μέμφις Γκρίζλις αλλά του έχει υποβληθεί και πρόταση για τα επόμενα τρία χρόνια ύψους έξι εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Γιασικεβίτσιους είχε λάβει πρόταση από τους Γκρίζλις και το 2019 ωστόσο δεν είχε προχωρήσει η περίπτωσή του. Πλέον μένει να δούμε κατά πόσο ισχύει ή όχι το εν λόγω σενάριο λίγες ώρες μετά το «διαζύγιό» του με την Μπαρτσελόνα.

💣❗A possible destination for Sarunas Jasikevicius could be Memphis Grizzlies, as an assistant coach.



Ex-FCBarcelona coach has an offer for the next 3 seasons and 6M dollars. pic.twitter.com/JzierPWEBl