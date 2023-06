Οι Σανς κερδίζουν πόντους για την απόκτηση του Μπράντλεϊ Μπιλ.

Οι Γουίζαρντς έχουν ξεκινήσει τις συζητήσεις με τους δυο φιναλιστ της σεζόν που πέρασε, Χιτ και Σανς για την ανταλλαγή του Μπιλ. Όπως όλα δείχνουν οι Γουόριορς ετοιμάζονται να μπουν... σφήνα στους δύο και να διεκδικήσουν τις πιθανότητες τους για να κάνουν δικό τους τον σταρ των μάγων.

Σύμφωνα με τα οσα αναφέρει ο Κρις Χέινς, ένα πακέτο που θα περιλαμβάνει Κρις Πολ και Λάντρι Σάμετ θα μπορούσε να φέρει τον Μπιλ στο Φοίνιξ. Και σίγουρα μια τριάδα στην περιφέρεια με Ντουράντ-Μπούκερ-Μπιλ θα... τρόμαζε τον κάθε αντίπαλο αρκεί να βρουν τους ρόλους τους και να βάλει ο καθένας λίγο... νερό στο κρασί του στον τομέα της επίθεσης.

Ο Μπιλ έχει ρήτρα στο συμβόλαιο του που του επιτρέπει να ασκήσει βέτο σε ανταλλαγή που δεν τον ικανοποιεί για την επόμενη ομάδα της καριέρας του.

