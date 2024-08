Οι Μπακς, σύμφωνα με τον Μπράιαν Γουίντχορστ, ενημέρωσαν τον Μπρουκ Λόπεζ πως δεν πρόκειται να τον κάνουν trade.

Ο Μπρουκ Λόπεζ θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς. Όχι πως δεν έχει συμβόλαιο με τα «Ελάφια», μιας και τη σεζόν που μας έρχεται θα έχει λαμβάνειν 23 εκατομμύρια στα 36 του.

Αλλά το όνομά του συνδέθηκε με κάποιες φήμες περί ανταλλαγής. Σύμφωνα όμως με τα όσα μεταφέρει ο Μπράιαντ Γουίντχορστ, κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί. Ο Μπρουκ Λόπεζ θα παραμείνει στους Μπακς και φυσικά θα αποτελεί έναν εκ των starter για τη νέα σεζόν.

Το βαρύ του συμβόλαιο, καθώς και οι μέτριες εμφανίσεις του στο αμυντικό κομμάτι την περασμένη σεζόν, σήκωσαν ένα... σύννεφο συζητήσεων πάνω από την περίπτωσή του. Ωστόσο δεν πρόκειται να υπάρξει καμία αλλαγή.

Την περασμένη σεζόν, ο Λόπεζ μέτρησε 12.5 πόντους και 5.2 ριμπάουντ μέσο όρο, ενώ το καλοκαίρι που μας έρχεται θα κυκλοφορεί στην αγορά ως unrestricted free agent.

