Αντετοκούνμπο για Ιμπραΐμοβιτς: «Τα λιοντάρια δε συγκρίνουν τους εαυτούς τους με ανθρώπους»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο κλίμα της ημέρας, στεναχωρήθηκε από την απόφαση της απόσυρσης του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς από το ποδόσφαιρο και τον αποθέωσε με ανάρτησή του στο twitter.

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς ανακοίνωσε πως βάζει τέλος στη σπουδαία καριέρα του και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έσπευσε να τον αποθεώσει μέσω του twitter.

Ο Greek Freak, που απολαμβάνει τις διακοπές του μετά τον πρόωρο αποκλεισμό των Μπακς από τα play-offs του NBA, φαίνεται πως είναι μεγάλος φαν του Σουηδού, γράφοντας σχετικά «τα λιοντάρια δε συγκρίνουν τους εαυτούς τους με ανθρώπους. Συγχαρητήρια για την υπέροχη καριέρα φίλε μου».

Το ποστ του Γιάννη Αντετοκούνμπο για τον Ιμπραΐμοβιτς

Lions don’t compare themselves with humans. -Zlatan Ibrahimovic.



Congrats on the unbelievable career my friend💪🏾🙏🏽 pic.twitter.com/LQC7VQPqOG