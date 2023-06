Ο Τζοέλ Εμπίντ έδειξε τις ικανότητες στο ποδόσφαιρο, παίζοντας με παιδιά στο Καμερούν.

Δεν ξεχνά τις... ρίζες του ο Τζοέλ Εμπίντ. Ο ηγέτης των Σίξερς και φετινός MVP του ΝΒΑ βρέθηκε στο Καμερούν, εκεί όπου έπαιξε ποδόσφαιρο με παιδιά. Ο Jojo έκανε τα... κολπάκια του στην αλάνα, στο χώμα και το διασκέδασε. Μάλιστα επιχείρησε να κάνει ένα εντυπωσιακό ψαλιδάκι, αλλά δεν βρήκε μπάλα, ενώ πιο μετά σκόραρε και το πανηγύρισε. Ωραίος τύπος, ακομπλεξάριστος, έπαιξε με τα παιδιά, τους έδωσε χαρά και στο χώμα, ούτε καν σε χορτάρι. Όλα αυτά, φορώντας φανέλα Πολ Πογκμπά στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Απολαύστε τον

No way did I just see Embiid go for a bicycle kick 😭😭 pic.twitter.com/8JjIRxGktP