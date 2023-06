Iς Σμιθ και Τζεφ Γκριν κάλλιστα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως... journeymen του ΝΒΑ και φέτος πανηγύρισαν τον πρώτο τους τίτλους.

Πρέπει να μοχθήσεις πολύ για να φτάσεις στο πρωτάθλημα σε πολλές περιπτώσεις. Οι κύριοι Ις Σμιθ και Τζεφ Γκριν χρειάστηκε να αλλάξουν πολλές ομάδες για να δικαιωθούν τελικά στο Ντένβερ και να πάρουν το πρώτο τους πρωτάθλημα. Το... έψαξαν πολύ και τελικά έφτασαν το πολυπόθητο δαχτυλίδι.

Ο Σμιθ αγωνίστηκε σε 13 ομάδες στα 13 του χρόνια του ΝΒΑ, ενώ ο Τζεφ Γκριν έπαιξε σε 11 ομάδες στα 15 χρόνια που βρίσκεται στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη. Επίσης το πρώτο τους πρωτάθλημα πανηγύρισαν οι ΝτιΆντρε Τζόρνταν και Ρέτζι Τζάκσον. Ο πρώτος το πάλεψε πολύ στους «Lob City» Κλίπερς, αλλά δεν τα κατάφερε και ο δεύτερος δεν χάρησε σε Οκλαχόμα και Κλίπερς.

Πάντως Σμιθ και Γκριν σίγουρα αποτελούν από τους καλύτερους Journeymen του ΝΒΑ, ταξιδιώτες των ΗΠΑ. Έχουν πάει σε τόσες πόλεις, αλλά το Ντένβερ θα το αγαπήσουν λίγο παραπάνω.

