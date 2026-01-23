Οι Σικάγο Μπουλς (22-22) επιβλήθηκαν των Μινεσότα Τίμπεργουλβς (27-18) με 120-115 και έφτασαν τις τρεις συνεχόμενες νίκες στη regular season.

Οι Μπουλς συνέχισαν νικηφόρα τις υποχρεώσεις τους στη regular season, επικρατώντας των Τίμπεργουλβς με 120-115 στη Μινεσότα.

Ο Κόμπι Γουάιτ ηγήθηκε επιθετικά των «Ταύρων», σημειώνοντας 22 πόντους, ενώ ο Τζος Γκίντεϊ ήρθε από τον πάγκο και πρόσθεσε 21 πόντους για το Σικάγο, που επέστρεψε από το -14 και έφτασε τις τρεις συνεχόμενες νίκες στην κανονική περίοδο, παραμένοντας σε τροχιά play-in.

Από την άλλη πλευρά, ο Τζούλιους Ραντλ ήταν ο πρώτος σκόρερ των Τίμπεργουλβς με 30 πόντους, ενώ οι Άντονι Έντουαρντς και Ναζ Ριντ πρόσθεσαν από 20 πόντους έκαστος. Ήταν η τέταρτη συνεχόμενη ήττα για τη Μινεσότα.

Τα δωδεκάλεπτα: 32-26, 61-60, 90-93, 115-120.

Γουίζαρντς-Νάγκετς 97-107

Ο Πέιτον Γουότσον σημείωσε career-high 35 πόντους και οι Ντένβερ Νάγκετς (30-15) επικράτησαν των Γουάσινγκτον Γουίζαρντς (10-33) με 107-97. Από ’κει και πέρα, ο Τζαμάλ Μάρεϊ πρόσθεσε 24 πόντους για το Ντένβερ, που επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα έπειτα από δύο συνεχόμενες ήττες.

Επίσης, ο Γιόνας Βαλαντσιούνας συνδύασε την επιστροφή του στη δράση, έπειτα από απουσία 11 αγώνων, με 16 πόντους, ενώ ο Νίκολα Γιόκιτς παραμένει εκτός δράσης λόγω τραυματισμού στο αριστερό γόνατο.

Τα δωδεκάλεπτα: 23-27, 46-48, 75-81, 97-107.