Μετά τη σπουδαία επιτυχία και τον πρώτο τίτλο στο NBA με τους Νάγκετς, ο Νίκολα Γιόκιτς περίμενε μήνυμα από τον Νόβακ Τζόκοβιτς, αλλά ήταν τόσα πολλά που δεν μπήκε καν στον κόπο να τα κοιτάξει.

Γιόκιτς και Τζόκοβιτς είναι οι δύο πρωταγωνιστές στα αθλητικά δρώμενα των τελευταίων ημερών. Οι δύο Σέρβοι κατέκτησαν με διαφορά 48 ωρών τον τίτλο του NBA και αυτόν του Roland Garros.

Μετά από κάθε τελικό είχε γίνει... συνήθεια στον Γιόκιτς να λαμβάνει μηνύματα από τον συμπατριώτη του. Στην αρχή δεν το πίστευε, μετά μάλλον έγινε το... γούρι του. Ωστόσο λίγο μετά τον τίτλο με τους Νάγκετς και το βραβείο του MVP στους τελικούς του NBA, δεν κάθισε να δει καν αν έλαβε τα μπράβο του Νόλε.

Ο λόγος; Τα πολλά μηνύματα που του είχαν ήδη στείλει. Ο απίθανος κουλ Σέρβος τσέκαρε το κινητό του για να δει αν ο Τζόκοβιτς του έστειλε συγχαρητήρια αλλά μόλις είδε τον αριθμό των μηνυμάτων έβρισε και τόνισε ότι θα κλείσει το κινητό του.

Jokic checks his phone to see if Novak Djokovic texted him, scrolls for a few second

"ah f*ck"

"How many texts do you have"

Jokic: "a lot, I'm going to turn off the phone" pic.twitter.com/Ic4AaDnNtw