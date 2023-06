Ο Ντρέιμοντ Γκριν μοίρασε τις συμβουλές του προς τους Χιτ και συγκεκριμένα τον Μπαμ Αντεμπάγιο προκειμένου να αντιμετωπίσουν το παιχνίδι του Νίκολα Γιόκιτς.

Ο Ντρέιμοντ Γκριν κοιτάζει το... παράθυρο της επόμενης σεζόν με τους Γουόριορς και στο διάστημα της δικής του offseason έχει επικεντρωθεί στην ανάλυση των τελικών του ΝΒΑ μέσω του podcast του.

Πρόσφατα, με τη βοήθεια του Στιβ Κερ, επιχείρησε να προσεγγίσει τον τρόπο που οι Χιτ αντιμετωπίζουν τους Νάγκετς στο αμυντικό τους κομμάτι προσπαθώντας να "αφοπλίσουν" τον Μάρεϊ. Σε ένα δεύτερο μέρος, ο βετεράνος φόργουορντ του Γκόλντεν Στέιτ σπεύδει να δώσει συμβουλή προς την πλευρά του Μαϊάμι, για το πώς ο Μπαμ Αντεμπάγιο, μπορεί να σταθεί "εμπόδιο" στην ανάπτυξη του πλάνου του αντιπάλου τους.

Ο Αντεμπάγιο είναι εκ των κορυφαίων αμυντικών του ΝΒΑ, ωστόσο η άμυνα σε έναν παίκτη όπως ο Γιόκιτς ενδέχεται να κρύβει παγίδες. Ο Γκριν τονίζει πως για να "μπλοκάρει" η κυκλοφορία των Νάγκετς, ο σέντερ του Μαϊάμι πρέπει να ανέβει στο μαρκάρισμα μέχρι το σημείο του σκριν, ώστε να "κόψει" το πεδίο δράσης στο pick n roll.

"I think Miami needs to move Bam up to the level of the screen"



—@Money23Green on the defensive adjustment the Heat should make pic.twitter.com/oZx9TQeW8v