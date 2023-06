Ο Νόβακ Τζόκοβιτς διεκδικεί το 23ο γκραν σλαμ της καριέρας του και στο ενδιάμεσο, έστειλε τα συγχαρητήριά του στον Νίκολα Γιόκιτς που μοιράστηκε τον ενθουσιασμό του μετά από τη νίκη επί των Χιτ στο Game 4.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα διεκδικήσει τον 23ο τίτλο της καριέρας του σε γκραν σλαμ απέναντι στον Κάσπερ Ρούουντ και εφόσον τα καταφέρει στον τελικό του Ρολάν Γκαρός, θα ξεπεράσει τον Ράφα Ναδάλ.

Έτσι θα γίνει ο πρώτος τενίστας που θα έχει κατακτήσει από τρεις φορές όλα τα γκραν σλαμ. Σε κάθε περίπτωση, ο «Νόλε» δεν παρέλειψε να συγχαρεί τον συμπατριώτη του, Νίκολα Γιόκιτς που πλέον απέχει μια νίκη μακριά από το δαχτυλίδι στο ΝΒΑ έπειτα από το 95-108 επί των Χιτ.

«Για την ακρίβεια, μου έστειλε μήνυμα! Αλήθεια! Ναι, ο Νόλε μου έστειλε μήνυμα. Είναι τρομερός στο άθλημά του, συνεχίζει να γράφει ιστορία. Θα αποσυρθεί ως ένας από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος. Έχει μεγάλη ευκαιρία να κερδίσει ακόμη ένα γκραν σλαμ. Είναι ένας απίθανος αθλητής και είναι τεράστια τιμή που είναι συμπατριώτης μου. Οι Σέρβοι είμαστε χαρούμενοι και περήφανοι που ο Τζόκοβιτς είναι συμπατριώτης μας» εξήγησε ο σέντερ των Νάγκετς, ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της λίγκας με 500 πόντους, 250 ριμπάουντ και 150 ασίστ στα play-offs.



"He texted me! For real!"



Nikola Jokic was pumped to hear from fellow Serbian Novak Djokovic as they're both on the cusp of winning titles 🤩 pic.twitter.com/AdcPHQrr9f