Ο Νίκολα Γιόκιτς παράγει διαρκώς τρομερά νούμερα στους τελικούς του NBA, φτάνοντας σε ένα τρομακτικό επίτευγμα με το triple-double που πέτυχε στο Game 3.

Όσα κάνει ο Νίκολα Γιόκιτς στους φετινούς τελικούς του NBA είναι πρωτοφανή. Ο Σέρβος γίγαντας οδήγησε με ακόμα μία μεγαλειώδη εμφάνιση τους Νάγκετς στο break, φέρνοντας τη σειρά υπέρ της ομάδας τους στο 2-1.

Ο Γιόκιτς συνέθεσε ένα υπέροχο δίδυμο με τον Μάρεϊ, αφού έγιναν οι πρώτοι συμπαίκτες με triple-double στους τελικούς του NBA. Ωστόσο κράτησε και λίγη από τη δόξα για τον εαυτό του.

Με 30+ πόντους, 20+ ριμπάουντ και 10+ ασίστ υπάρχουν μόλις τρεις παίκτες σε play-offs. Μόνο οι Γουίλτ Τσάμπερλεϊν, Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ και Νίκολα Γιόκιτς έχουν φτάσει σε αυτά τα επιτεύγματα στα play-offs, με τον Σέρβο μάλιστα να το έχει πετύχει τρεις φορές -πρώτη φορά τέτοια νούμερα σε τελικούς- στην καριέρα του και τους άλλους δύο από μία.

Για την ιστορία στο Game 3 της σειράς, ο Γιόκιτς μέτρησε 32 πόντους με 11/19 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 21 ριμπάουντ, 10 ασίστ και 2 μπλοκ σε 44 λεπτά.

Nikola Jokic has recorded the 1st 30-pt, 20-reb, 10-ast game in NBA Finals history tonight.



It is his 3rd career 30-20-10 playoff game of any kind. There have only been 2 other 30-20-10 games in NBA postseason history (1 each by Kareem Abdul-Jabbar & Wilt Chamberlain). pic.twitter.com/uDVu9JJOoA