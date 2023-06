Από τον Σακίλ Ο'Νίλ στον Νίκολα Γιόκιτς, η θέση του σέντερ έχει περάσει σε καλά χέρια, κάτι που παραδέχτηκε άλλωστε ο πρώτος βγάζοντας το καπέλο στον Σέρβο.

Ο συγκλονιστικός Νίκολα Γιόκιτς οδήγησε το Ντένβερ στο 1-0 απέναντι στους Χιτ, μετά από ένα εκπληκτικό σόου στον πρώτο τελικό του NBA. Ο σέντερ των Νάγκετς μετά τη σπουδαία του εμφάνιση πήρε τα εύσημα από τον Σακίλ Ο'Νίλ.

Ο θρυλικός ψηλός και σχολιαστής πλέον έδειξε τον σεβασμό του στον Γιόκιτς, παρότι όπως σχολίασε δεν είναι κάτι που κάνει συχνά, όντας σκληρός με τους ψηλούς της λίγκας.

Μάλιστα με τον δικό του μοναδικό τρόπο αστειεύτηκε και έχρισε τον Γιόκιτς μέλος της «συμμαχίας των ψηλών», όπως ο ίδιος την ονόμασε και ο Σέρβος τον ευχαρίστησε.

.@SHAQ inducts The Joker into The Big Man Alliance 🤣🏅 pic.twitter.com/NqgAB3jjxf