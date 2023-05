Ο Νικ Κύργιος δεν πήρε τόσο ψύχραιμα τον αποκλεισμό των Σέλτικς από τους Χιτ και έκαψε τη φανέλα τους μετά την ήττα στο Game 7.

Οι Σέλτικς πέτυχαν τρεις συνεχόμενες νίκες όμως δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την απόλυτη ανατροπή κόντρα στους Χιτ, γνωρίζοντας την ήττα στο Game 7 των τελικών της Ανατολής.

Από την πλευρά του, ο Νικ Κύργιος ξέσπασε στα social media, ανεβάζοντας ένα video όπου καίει μια φανέλα των Σέλτικς μετά από τον αποκλεισμό, συνοδεύοντάς το με ραγισμένες καρδιές και το... Hello Darkness!

Νωρίτερα είχε σχολιάσει στο Twitter την κακή απόδοση και τα οκτώ λάθη του Τζέιλεν Μπράουν ενώ εξήγησε πως οι «Κέλτες» πρέπει να συνεχίσουν χωρίς τους Σμαρτ και Γουίλιαμς.

Nick Kyrgios not taking today's @celtics loss that well 🔥👇🎥



Credit: Instagram - k1ngkyrg1os#nbaplayoffs #celtics #miamiheat pic.twitter.com/Wnp2cgH3tK