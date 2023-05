Ο Νικ Νερς θα γίνει ο νέος προπονητής των Φιλαντέλφια 76ερς

Οι Φιλαντέλφια 76ερς ήρθαν σε συμφωνία με τον Νικ Νερς, προκειμένου ο προπονητής του Καναδά να γίνει ο αντικαταστάτης του Ντοκ Ρίβερς.

Ο Νερς, ο οποίος κέρδισε το πρωτάθλημα με τους Τορόντο Ράπτορς το 2019 και αναδείχθηκε ως ο προπονητής της χρονιάς, βρέθηκε ανάμεσα στους Σίξερς και στους Φοίνιξ Σανς.

Στο τέλος διάλεξε τη Φιλαντέλφια για την προοπτική να προπονήσει τον MVP της κανονικής σεζόν, Τζοέλ Εμπίντ. Μάλιστα, ο Καμερουνέζος σέντερ θα γίνει ο πρώτος παίκτης, μετά τον Μάτζικ Τζόνσον το μακρινό 1991 που κέρδισε τον τίτλο του Πολυτιμότερου, παρέμεινε στην ίδια ομάδα και θα έχει καινούργιο προπονητή.

Σύμφωνα με το ESPN, ο Νερς στη συνέντευξη που έδωσε με τους Σίξερς ανάλυσε το πλάνο του για ένα όραμα γύρω από τον Εμπίντ.

Παράλληλα, οι Σίξερς - με τον Νερς πλέον στη σύνθεσή τους - θέλουν να πείσουν τον Τζέιμς Χάρντεν να ανανεώσει το συμβόλαιό του μαζί τους.

