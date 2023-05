Ο Μόντι Γουίλιαμς απάντησε αρνητικά στην πρόταση των Πίστονς και συνεχίζει δίχως ομάδα.

Ένας από τους πιο περιζήτητους προπονητές είναι ο Μόντι Γουίλιαμς μετά την πορεία του στους Σανς, με τους οποίους το 2021 έφτασε στους τελικούς του ΝΒΑ και εκεί ηττήθηκε από τους Μπακς.

Σύμφωνα με τον Marc Stein οι Πίστονς κατέθεσαν μια μεγάλη προσφορά (φημολογείται πως ήταν 20 εκατ. δολάρια για τρία χρόνια) για να τον κάνουν δικό τους, αλλά εκείνος αρνήθηκε.

Ο Γουίλιαμς είχε αναδειχθεί προπονητής της σεζόν δύο φορές στα τέσσερα χρόνια που έκατσε στον πάγκο των ήλιων. Πριν πάει στο Φοίνιξ, ήταν head coach στη Νέα Ορλεάνη από το 2010 μέχρι το 2015, ενώ διετέλεσε υπηρεσιακός προπονητής

Monty Williams reportedly turned down a 'big-money offer' from the Pistons. 👀 pic.twitter.com/cBdF72jBYz