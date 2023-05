Μπάρκλεϊ: «Όλοι αγαπάμε τον ΛεΜπρόν αλλά θα έπρεπε να μιλάμε για τους Νάγκετς» (vid)

Οι Νάγκετς θα παίξουν στους NBA Finals έπειτα από το sweep στη σειρά με τους Λέικερς και ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ εξήγησε πως άπαντες έπρεπε να ασχολούνται με την πρόκριση του Ντένβερ και όχι τη φημολογία περί απόσυρσης του ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Το εμπόδιο των Νάγκετς στους τελικούς της Δύσης αποδείχτηκε απροσπέλαστο για τους Λέικερς και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δήλωσε ότι έχει στο μυαλό του ακόμα και την απόσυρση από την ενεργό δράση.

Οι Καλιφορνέζοι αποκλείστηκαν με sweep κι εν συνεχεία ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία του ΝΒΑ εξήγησε πως πρέπει να σκεφτεί πολλά σχετικά με το μπάσκετ, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Από την πλευρά του ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ, ο οποίος εξέφρασε από νωρίς την πρόβλεψη ότι οι Νάγκετς θα κατακτήσουν τον τίτλο, δήλωσε επί του θέματος: «Ήμουν θυμωμένος το πρωί. Σε σημείο να κλείσω την τηλεόραση! Οι Ντένβερ Νάγκετς προκρίθηκαν με sweep, έφτασαν στους Τελικούς για πρώτη φορά... Όλοι αγαπάμε τον ΛεΜπρόν, δεν είπε ακόμα ότι έχει αποσυρθεί. Θα έπρεπε να μιλάμε για τους Νάγκετς».

"I was so mad this morning I actually turned the TV off. Because the Denver Nuggets sweep, get to the finals for the first time… We all love LeBron, he didn't say he was retired yet… But it should've been all about the Denver Nuggets."



