Μπάρκλεϊ: «Νομίζω ότι οι Νάγκετς θα κερδίσουν το πρωτάθλημα» (vid)

Η σειρά των Νάγκετς με τους Φοίνιξ Σανς είναι σε εξέλιξη και ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ εξέφρασε την άποψη ότι το Ντένβερ θα φτάσει ως το τέλος της διαδρομής και θα κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Το δίδυμο των Κέβιν Ντουράντ - Ντέβιν Μπούκερ κουβάλησε τους Φοίνιξ Σανς στο Game 3 με τους Ντένβερ Νάγκετς, μειώνοντας την ημιτελική σειρά της Δύσης σε 2-1 παρά τη μεγάλη εμφάνιση του Νίκολα Γιόκιτς που συνδυάστηκε με ένα απίθανο triple-double.

Σε κάθε περίπτωση, ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ πιστεύει ότι οι Νάγκετς είναι το φαβορί για το πρωτάθλημα, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι το Ντένβερ θα νικήσει τη σειρά με το Φοίνιξ. Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, πιστεύω πως οι Νάγκετς θα κερδίσουν το πρωτάθλημα. Έχουν τα πάντα! Ο Τζαμάλ Μάρεϊ είναι υγιής και ο "Τζόκερ" (σ.σ. Νίκολα Γιόκιτς) δεν έχει λάβει τα credits που αξίζει. Είναι η αγαπημένη ομάδα μου στη Δύση. Πιστεύω ότι θα πάρει το πρωτάθλημα».

Οι Νάγκετς ολοκλήρωσαν τη regular season με το καλύτερο ρεκόρ στη Δύση (53-29) ενώ στον α' γύρο των play-offs απέκλεισαν τους Τίμπεργουλβς με 4-1 νίκες.

"I think the Nuggets are going to win the NBA Championship."



Charles Barkley on Denver 👀 pic.twitter.com/qrpwfTDNlK