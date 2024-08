Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ δεν θα φορά το αγαπημένο του «0» στους Νάγκετς.

Η σεζόν που έρχεται θα βρει τον Ράσελ Γουέστμπρουκ στους Νάγκετς, με τον έμπειρο γκαρντ να προσπαθεί να πάρει το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του πλάι στον Νίκολα Γιόκιτς που έχει πανηγυρίσει και το 2023.

Ο «Russ» θα δώσει ποιότητα και βάθος στα γκαρντ της ομάδας του Μαλόουν, αναζητώντας το πολυπόθητο δαχτυλίδι. Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ του Ντένβερ, Χάρισον Γουίντ ο πρώην ηγέτης των Θάντερ ζήτησε το αγαπημένο του νούμερο «0», αλλά ο κάτοχος του, Κρίστιαν Μπράουν δεν θέλησε να του το δώσει. Πάντως ο Γουέστμπρουκ πήρε το «4».

O πρώην γκαρντ των Κλίπερς σε όλες του τις ομάδες φορούσε τη φανέλα με το «0», εκτός της εποχής που αγωνιζόταν στους Γουίζαρντς. Εκεί είχε πάλι το «4».

Christian Braun reportedly “didn’t budge” when Russell Westbrook inquired about wearing #0, per @HarrisonWind pic.twitter.com/TsFGIBDnKt