Γουέστμπρουκ: «Ας αφήσουμε ήσυχο τον Μπράουν, δε ζήτησα ποτέ το Νο0»

Τη σιωπή του «έσπασε» ο Ράσελ Γουέστμπρουκ, ο οποίος προστάτευσε τον Κρίστιαν Μπράουν σχετικά με τη συζήτηση που άνοιξε για το νούμερό του.

Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ μπορεί να μετακόμισε στους Ντένβερ Νάγκετς για να διεκδικήσει ένα δαχτυλίδι δίπλα στον Νίκολα Γιόκιτς, ωστόσο δε θα έχει το αγαπημένο του Νο0 στην πλάτη.

Ο ίδιος έσπευσε να τοποθετηθεί δημόσια και να διαψεύσει τις φήμες, πως το ζήτησε από τον Κρίστιαν Μπράουν, ο οποίος είναι κάτοχός του στο Ντένβερ και εκείνος του αρνήθηκε. Έτσι, ο Γουέστμπρουκ θα επιστρέψει στο Νο4, το οποίο και φορούσε μονάχα στη θητεία του στους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς.

Η τοποθέτηση του Γουέστμπρουκ

«Ας αφήσουμε σας παρακαλώ τον νεαρό μας σταρ ήσυχο.

Ο Κρίστιαν Μπράουν και εγώ δεν συζητήσαμε ποτέ το να μου δώσει το Νο0. Δεν ήθελα, δεν ρώτησα, δεν ζήτησα το Νο0 επειδή επέλεξα να σημαδέψω αυτή την νέα αλλαγή με ένα "νέο" νούμερο.

Ο ενθουσιασμός για την νέα σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει. Και δυστυχώς ξέρω ότι αυτό σημαίνει πως πρέπει να γραφτούν πολλές ψεύτικες ιστορίες.

Όχι σήμερα! Ο Κρίστιαν Μπράουν και εγώ είμαστε έτοιμοι να τα διαλύσουμε όλα!».

Russell Westbrook broke his silence on the Christian Braun jersey rumors:



“Let's please leave our young star alone. CB and I never discussed him passing along the number 0. I didn't want, inquire about, or request the number 0 because I chose to mark this new change with a “new”… pic.twitter.com/Y0HgCN0sE0