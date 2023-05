Υπόκλιση Μάτζικ Τζόνσον σε Γιόκιτς: «Αλλάζει το παιχνίδι όπως ο Τζόρνταν, ο Κόμπι, ο Τζαμπάρ»

Ο «Μάτζικ» Τζόνσον αποθέωσε τον Νίκολα Γιόκιτς, τον οποίο και χαρακτήρισε «game changer» τοποθετώντας τ' όνομά του δίπλα σε θρύλος του ΝΒΑ!

Ο Σέρβος σέντερ πραγματοποιεί μυθικές εμφανίσεις στα play-offs και είναι εκείνος που έχει οδηγήσει τους Νάγκετς για πρώτη φορά στην ιστορία τους στους τελικούς του ΝΒΑ!

Στην φετινή postseason έχει κατά μέσο όρο «triple double» καθώς μετράει 29.9 πόντους, 13.3 ριμπάουντ και 10.3 ασίστ. Μάλιστα αναδείχθηκε και πολυτιμότερος παίκτης των τελικών της Δύσης, ένα βραβείο που φέρει το όνομα του Έρβιν «Μάτζικ» Τζόνσον. Και ο «Μάτζικ» δεν θα μπορούσε να το αφήσει ασχολίαστο.

«Συγχαρητήρια στον Νίκολα Γιόκιτς για την ανάδειξή του σε MVP των τελικών της Δύσης με 27 πόντους, 14.7 ριμπάουντ και 11.3 ασίστ σε αυτά τα ματς» ήταν η πρώτη ανάρτηση του μεγάλου «Μάτζικ» ο οποίος τον χαρακτήρισε «game changer» και τον έβαλε στην εξίσωση με θρύλους του ΝΒΑ.

«Ο Joker αλλάζει το παιχνίδι όπως ακριβώς έκαναν ο Μάικλ (σ.σ. Τζόρνταν), ο Λάρι (σ.σ. Μπερντ), ο Λεμπρόν, ο Στεφ (σ.σ. Κάρι), ο Κόμπι, ο Καρίμ και ο Σακ».

Congratulations to Nikola Jokic for being named the Earvin Magic Johnson Western Conference Finals MVP and averaging 27 points, 14.7 rebounds and 11.3 assists for the series! 🔥

The Joker is changing the game of basketball right before our very eyes much like Michael, Larry, LeBron, Steph, Kobe, Kareem, and Shaq.