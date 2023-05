Με μέσους όρους triple-double ο Νίκολα Γιόκιτς οδήγησε το Ντένβερ σε... σκούπα και βραβεύτηκε ως ο MVP των τελικών της Δύσης.

Οι Ντένβερ Νάγκετς έγραψαν τη δική τους ιστορία, αφού «σκούπισαν» τους Λέικερς και πήραν θέση στους τελικούς της Δύσης. Ο Νίκολα Γιόκιτς φυσικά, ήταν αυτός που τους οδήγησε ως εκεί. Ο Σέρβος πραγματοποίησε εντυπωσιακές εμφανίσεις στους τελικούς, κλείνοντας και στο Game 4 με ένα ακόμα triple-double για να γράψει ιστορία.

Με 27.8 πόντους, 14.5 ριμπάουντ, 11.8 ασίστ μέσο όρο στα σχεδόν 42 λεπτά που αγωνιζόταν, ο Σέρβος γίγαντας κατέκτησε το βραβείο του MVP των τελικών της Δύσης, αναζητώντας πλέον το... δαχτυλίδι.

Μάλιστα έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία του NBA μετά τον Γουίλτ Τσάμπερλεϊν που κλείνει με μέσους όρους triple-double σε back to back σειρές play-offs.

Οι Νάγκετς φυσικά πανηγύρισαν με το τρόπαιο των πρωταθλητών της Δύσης στα χέρια και τον Μάικ Μαλόουν να το σηκώνει στον ουρανό. Πλέον περιμένουν να μάθουν αντίπαλο στους πρώτους τελικούς της ιστορίας τους, την ώρα που οι Χιτ φαντάζουν φαβορί για να φτάσουν εκεί, έχοντας προβάδισμα με 3-0 κόντρα στους Σέλτικς.

Denver head coach Michael Malone hoists the Oscar Robertson Trophy! #PhantomCam



The Western Conference Champion @nuggets advance to the #NBAFinals presented by @YouTubeTV pic.twitter.com/27aej7avFf