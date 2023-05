Ο Τζίμι Μπάτλερ μίλησε για το trash talking του Γκραντ Γουίλιαμς. Ο Τζέιλεν Μπράουν προχώρησε στην επόμενη ερώτηση, αναφορικά με την επιλογή του συμπαίκτη του.

Ο Γκραντ Γουίλιαμς θα το έχει μετανιώσει ήδη. Ο Τζίμι Μπάτλερ σε καμία περίπτωση. Τρέφεται από την αμφισβήτηση. Και επιχειρεί να βρει... εχθρούς εκεί που δεν υπάρχουν.

Στο τελευταίο κομμάτι της 4ης περιόδου στο Game 2 των τελικών της Ανατολής ο Γουίλιαμς θέλησε να πει δύο... λογάκια σε έναν αντίπαλό του. Διάλεξε τον Μπάτλερ. Κακή επιλογή.

Ο Μπάτλερ χαμογέλασε ακούγοντας τα... σκολιανά του γκαρντ των Σέλτικς. Και λίγο αργότερα, οι Χιτ είχαν αφήσει πίσω τους το μειονέκτημα των 11 πόντων. Νίκη με 111-105 για το 2-0 και τον Μπάτλερ να έχει 9 πόντους στο διάστημα μετά την.. πρόκληση!

Και εκείνο το 3% των πιθανοτήτων πρόκρισης προτού αρχίσει η σειρά μοιάζει πια σαν ένα κακόγουστο αστείο. Ή αν το θέλετε, πλέον αφορά τις πιθανότητες πρόκρισης των Μπόστον Σέλτικς, οι οποίοι ταξιδεύουν στη Φλόριντα για να μείνουν «ζωντανοί» στη σειρά.

«Με κάνει να συγκεντρωθώ ακόμα περισσότερο και με ωθεί να κερδίζω ακόμα περισσότερο. Τον σέβομαι (σ.σ.: τον Γουίλιαμς). Αλλά δεν ξέρω αν είμαι το άτομο που πρέπει να κάνεις trash tralking», είπε ο Μπάτλερ.

"So Jimmy, Grant wasn't the answer, was he?"



Jimmy Butler: "Hell no…He wasn’t.” 🗣️



(via @NBATV)



pic.twitter.com/sZ4O3ai4RZ