Πουλ για τη σχέση του με τον Γκριν: «Είναι απλά business, αυτό είναι το μπάσκετ»

Ο Τζόρνταν Πουλ δεν θέλησε να ανοίξει άλλο ένα κεφάλαιο στην περίεργη σχέση του με τον Ντρέιμοντ Γκριν.

Στις αρχές Οκτώβρη είχε ξεσπάσει σάλος στο εσωτερικό των Γουόριορς μετά τη γροθιά του Ντρέιμοντ Γκριν στον Τζόρνταν Πουλ. Κατά τη διάρκεια της σεζόν και οι δύο προσπάθησαν κάνουν το βήμα πίσω και να ρίξουν τους τόνους, αλλά γενικότερα η σεζόν είχε προβλήματα για τους Γουόριορς όπως φάνηκε σε αρκετά σημεία

Λίγο μετά τον αποκλεισμό από τους Λέικερς, ο Πουλ μίλησε στο Ringer και παραδέχθηκε πως έτσι είναι το μπάσκετ και συμβαίνουν αυτά. «Δεν έχω να σου πω κάτι. Είναι απλά business. Αυτό είναι το μπάσκετ», ανέφερε ο παίκτης που απογοήτευσε στα φετινά play-offs.

“I don’t have no answer for you. It’s just been business. It’s been basketball.”



- Jordan Poole on his relationship with Draymond Green



(Via @loganmmurdock & @ringer ) pic.twitter.com/mHINARI3ak