Οι Ρόκετς ρίχνουν ξανά τα... δίχτυα τους στον Τζέιμς Χάρντεν.

.Άδοξα τελείωσε η φετινή σεζόν για τον Τζέιμς Χάρντεν. Οι Σίξερς αποκλείστηκαν από τους Σέλτικς στο Game 7 και έτσι δεν μπόρεσαν να βρεθούν στους τελικούς Ανατολής. Για άλλη μια χρονιά η Φιλαδέλφεια έδειξε ανήμπορη να πάρει σωστές αποφάσεις στα καθοριστικά ματς και αποχαιρέτησε. Και τώρα η επόμενο μέρα μπορεί να μην έχει Μούσια στο... κάδρο.

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, υπάρχει πιθανότητα να επιστρέψει στο Χιούστον ο Χάρντεν. «Ακόμα και αν οι Ρόκετς πάρουν τη λοταρία και κερδίσουν το Νο.1 του draft αποκτώντας Γουέμπανιάμα, η αίσθηση μου είναι πως θα συνεχίσουν να στοχεύουν στην επιστροφή του Χάρντεν», ανέφερε. Ο Μούσιας έπαιξε στους Ρόκετς από το 2012 μέχρι το 2021 και σε αρκετές σεζόν έκανε μυθικά πράγματα στο σκοράρισμα με 40άρες και 50άρες.

O Χάρντεν έχει player option για τη σεζόν 2023-24, άρα εξαρτάται από εκείνον αν θα παραμείνει στους Σίξερς ή θα μείνει ελεύθερος.

.@wojespn says there's "a very real possibility" that James Harden returns to Houston 👀



"If [the Rockets] win the lottery ... and they're the ones who can draft Victor Wembanyama, my sense is that would not necessarily change the Rockets' intentions to pursue James Harden." pic.twitter.com/TvIXpkYxD3