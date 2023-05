Οι Φοίνιξ Σανς αναζητούν το νέο τους προπονητές και οι ελεύθεροι Μάικ Μπούντενχόλζερ και Νικ Νερς είναι ανάμεσα στις λογικές λύσεις που βλέπουν οι φιναλίστ του 2021.

Όσοι προπονητές είναι ελεύθεροι στο NBA θα αποτελούν τη λύση για κάθε ομάδα που αναζητεί ένα νέο πρόσωπο για τον πάγκο της. Κάπως έτσι οι Φοίνιξ Σανς, μετά την απόλυση του Μόντι Γουίλιαμς, έχουν στη λίστα τους τόσο τον Μάικ Μπούντενχολζερ που αποχώρησε από τους Μιλγουόκι Μπακς, όσο και τον Νικ Νερς, ο οποίος έφυγε από τους Τορόντο Ράπτορς.

Σύμφωνα με το Yahoo! Sports και το μέλος του επιτελείου των Σανς, ο Κέβιν Γιανγκ βρίσκεται ανάμεσα στους υποψήφιους, αλλά όπως όλες οι αποφάσεις θα πρέπει να περάσει από την έγκριση του νέου ιδιοκτήτη, Ματ Ίσμπια.

Αυτός αποφάσισε την αποδέσμευση του Γουίλιαμς, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλλε ο general manager της ομάδας, Τζέιμς Τζόουνς. Ο τελευταίος δεν αποκλείεται να δει και τη δική του θέση υπό αμφισβήτηση, αφού ο Ίσμπια θέλει αποτελέσματα και τα θέλει άμεσα.

