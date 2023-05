Ο Μόντι Γουίλιαμς αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο των Σανς.

Τέλος στη συνεργασία των Σανς με τον Μόντι Γουίλιαμς. Σύμφωνα με το ESPN οι... ήλιοι απέλυσαν τον έμπειρο head coach και θα ψάξουν τον αντικαταστάτη του. Ο Γουίλιαμς είχε αναδειχθεί προπονητής της σεζόν δύο φορές στα τέσσερα χρόνια που έκατσε στον πάγκο του Φοίνιξ.

Κορυφαία του στιγμή ήταν η πορεία μέχρι τους τελικούς του ΝΒΑ το 2021, εκεί όπου οι Σανς ηττήθηκαν με 4-2 από τους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Φέτος ήταν ένα εκ των φαβορί για τίτλο μετά την έλευση του Κέβιν Ντουράντ, ωστόσο τους... καθάρισαν οι Νάγκετς με 4-2.

Πριν πάει στο Φοίνιξ, ήταν head coach στη Νέα Ορλεάνη από το 2010 μέχρι το 2015, ενώ διετέλεσε υπηρεσιακός προπονητής

