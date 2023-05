Ένα πρόβλημα στα πλευρά θα στερήσει στον Ντεάντρε Έιτον τη συμμετοχή από το Game 6 της σειράς των Σανς με τους Νάγκετς.

Οι Σανς βρίσκονται πίσω στο σκορ των ημιτελικών της Δύσης με 3-2 και υποδέχονται τους Ντένβερ Νάγκετς, ωστόσο θα χρειαστεί να ψάξουν την ισοφάριση με μία σημαντική απουσία, αυτήν του Ντεάντρε Έιτον.

Ο σέντερ των Σανς έχει ένα πρόβλημα στα πλευρά και δε θα βρεθεί στο παρκέ για να δει στα μάτια τον Νίκολα Γιόκιτς, από τον οποίο είναι αλήθεια πως έχει χάσει κατά κράτος τη μάχη στη σειρά. Θυμίζουμε πως στο Φοίνιξ ένας ακόμα starter, o Κρις Πολ παραμένει εκτός και το βάρος πέφτει πάλι στους Ντουράντ και Μπούκερ.

