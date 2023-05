Ο Κρις Πολ τέθηκε εκτός για το Game 6 των Σανς κόντρα στους Νάγκετς εξαιτίας του τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί.

Η σειρά με τους Νάγκετς δεν έχει κυλήσει ιδανικά για τους Σανς και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο 3-2 προσπαθώντας να δώσουν συνέχεια στη σεζόν τους δίχως τον Κρις Πολ.

Ο πολύπειρος γκαρντ του Φοίνιξ που τραυματίστηκε στο δεύτερο μεταξύ τους παιχνίδι, εξακολουθεί να "κουβαλάει" το πρόβλημα στον προσαγωγό ακολουθώντας θεραπείες. Έχοντας χάσει τα δύο επόμενα ματς, η συμμετοχή του στο παρκέ δεν θα καταγραφεί ούτε στο Game 6. Ο Πολ έμεινε εκτός αποστολής στην πιο σημαντική μέχρι τώρα αναμέτρηση, αφού σε περίπτωση ήττας των Σανς θα σηματοδοτηθεί και το τέλος των υποχρεώσεων για φέτος.

Ο CP3 μετρά 12.4 πόντους, 7.4 ασίστ και 5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στην postseason, έχοντας και 31.1% πίσω από τη γραμμή του τριπόντου.

Suns guard Chris Paul is listed out for Game 6 vs. Nuggets due to his strained groin.