Η συμβουλή και η αποθέωση του Λεμπρόν στον Γουόκερ: «Χωρίς εκείνον δεν θα κερδίζαμε» (vid)

Οι Λέικερς έκαναν το 3-1 κόντρα τους Γουόριορς χάρη στην συνεισφορά του Λόνι Γουόκερ στην τελευταία περίοδο και ο Λεμπρόν Τζέιμς είχε κάτι να πει για τον συμπαίκτη του.

Ήταν ο ήρωας από το... πουθενά. Οι «x factors» που αναζητούν οι προπονητές στα play-offs προκειμένου να δώσουν το κάτι παραπάνω και να κάνουν τη διαφορά.

Ο Λόνι Γουόκερ έμελλε να ήταν εκείνος που θα «εμφανιζόταν» στο τελευταίο 12λεπτο του Game 4 της σειράς και θα έσπρωχνε τους Λέικερς στο «ματς μπολ» της πρόκρισης.,

«Ήταν εκείνος που μας βοήθησε. Του είχα πει να είναι έτοιμος γιατί θα τον χρειαζόμασταν! Έδειξε τεράστιο επαγγελματισμό και ήταν έτοιμος όταν τον κάλεσαν να μπει στο ματς. Δεν θα κερδίζαμε εάν δεν ήταν εκείνος» ήταν τα τιμητικά σχόλια του Λεμπρόν Τζέιμς για τον Γουόκερ.

Συγκεκριμένα πέτυχε και τους 15 πόντους στην τελευταία περίοδο (σ.σ. από τους συνολικά 27 των Λέικερς) και έδωσε το «κάτι παραπάνω» που ήθελαν προκειμένου να προηγηθούν με 3-1.

"We don't win this game without Lonnie Walker tonight. That's for sure."



LeBron James on Lonnie Walker IV's 4th QTR performance in Game 4 pic.twitter.com/udd4MgieSU