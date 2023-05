Γουόκερ για Ντέιβις: «Αν... ξεκινήσει το 1vs1, κανείς δεν σταματά τους Λέικερς»

Ο Λόνι Γουόκερ αποθέωσε τον Άντονι Ντέιβις.

Ο Άντονι Ντέιβις αποτελεί όπλο των Λέικερς και στα φετινά play-offs και το μόνο που χρειάζεται να βελτιώσει είναι η σταθερότητα του, αφού ένα ματς βάζει 30+ και στο επόμενο δεν ξεπερνά το τους 16. Και αυτό επαναλαμβάνεται στην postseason.

Όμως η ποιότητα του δεν αμφισβητείται από κανέναν. Ο Λόνι Γουόκερ που τον ξέρει καλά γιατί είναι συμπαίκτες στους λιμνάνθρωπους, αποθέωσε τον Unibrow και την ικανότητα στο 1vs1. «1vs1. Όταν ξεκινήσει ο Ντέιβις, δεν υπάρχει κάποιος που μπορεί να σταματήσει τους Λέικερς», ήταν τα λόγια του. Ο Ντέιβις ήταν... κλειδί για τους Λέικερς και στον τίτλο που κατέκτησαν το 2020 στη φούσκα του Ορλάντο, κάνοντας φοβερά ματς τότε.

Lonnie Walker on Anthony Davis:



“1-of-1. Once he gets it going, I don’t think there’s no one that can stop us.”



(h/t @Klutch_23) pic.twitter.com/qJtefgM5NB