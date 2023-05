Η οικογένεια του Νταν Γκίλμπερτ, ιδιοκτήτη των Κλίβελαντ Καβαλίερς θρηνεί το χαμό του γιου του, Νικ.

Στη λοταρία για το Draft του 2011, τη θέση του εκπρόσωπου των Κλίβελαντ Καβαλίερς ήταν ένα παιδί. Με το κοστούμι, το κόκκινο παπιγιόν και ένα πελώριο χαμόγελο.

Ήταν ο γιος του Νταν Γκίλμπερτ, Νικ, ο οποίος συνόδευσε την παρουσία του με το Νο1 του Draft εκείνης της σεζόν, όπου αποκτήθηκε ο Καϊρί Ίρβινγκ.

Ο Νικ Γκίλμπερτ, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από διάφορα προβλήματα υγείας «έφυγε» από τη ζωή το Σάββατο (6/5).

Ο γιος του Γκίλμπερτ υπέφερε από Νευροϊνωμάτωση, μία ασθένεια, η οποία αποδυναμώνει το νευρικό σύστημα. Μάλιστα, η σεζόν 2022-2023 ήταν αφιερωμένη στον Νικ Γκίλμπερτ.

Nick Gilbert, the son of Cleveland Cavaliers owner Dan Gilbert has passed away at the age of 26, per @ClevelandScene.



Prayers up for the Gilbert family 🙏 pic.twitter.com/Sfl7B4Ovx9