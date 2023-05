Μετά το 2-0 των Νάγκετς με τους Σανς, ο Νίκολα Γιόκιτς μοιράστηκε μια ιδιαίτερη στιγμή μαζί με την κόρη του.

Μπορεί να μην είναι ακόμα σε ηλικία που να καταλαβαίνει πολλά πράγματα ή να γνωρίζει ποιος είναι ο μπαμπάς της και ποια ακριβώς είναι τα κατορθώματά του στο ΝΒΑ ωστόσο η δίχρονη Ογκνιένα έχει... εκπαιδευτεί καλά από τον σούπερ σταρ του καλύτερου πρωταθλήματος στον πλανήτη.

Κάτι που φάνηκε ξεκάθαρα μετά το τέλος του Game 2 στο Κολοράντο και της νίκης των Νάγκετς επί των Σανς. Η μικρούλα Ογκνιένα ήταν αγκαλιά στην μητέρα της Νατάλια και έδειχνε στον μπαμπά της το... δάχτυλο προκειμένου να φορέσει το δαχτυλίδι του πρωταθλητή. Ο χαμογελαστός «Τζόκερ» απάντησε με τον ίδιο τρόπο γνωρίζοντας πολύ καλά ότι είχε κάνει... καλή δουλειά στην κορούλα του. Να... μαθαίνει από μικρή!

Δείτε το όμορφο σκηνικό μεταξύ μπαμπά και κόρης

Nikola Jokic and his daughter shared a moment after Game 2, pointing to their ring finger ❤️ 💍 pic.twitter.com/XQWJrDHtuV