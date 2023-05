Ο Τζέιμς Χάρντεν ήταν εκείνος που έβαλε «φαρδιά-πλατιά» την υπογραφή του στο «break» των Σίξερς μέσα στη Βοστόνη για το 1-0 των 76ers.

No Εμπίντ; Νο... problem για τους Σίξερς στο πρώτο ματς για τα ημιτελικά της Δύσης.

Δεν ήταν μόνο οι 45 πόντοι με τους οποίους κάλυψε το «κενό» του Καμερουνέζου σέντερ για το «break» στη Βοστόνη, αλλά και το τρίποντο με το οποίο «ξέρανε» το «TD Garden».

Ο «μούσιας» ανέλαβε την κρίσιμη επίθεση της ομάδας του και με τρίποντο πάνω στην άμυνα του Χόρφορντ, «υπέγραψε» το πρώτο ματς της σειράς.

Δείτε το clutch σουτ στο οποίο ευστόχησε.

JAMES HARDEN ARE YOU KIDDING ME?!



He has a playoff career-high 45 PTS pic.twitter.com/QHOJviHtEt