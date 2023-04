Ο Τζαμάλ Μάρεϊ ήταν το νούμερο ένα λόγος για τη νίκη των Νάγκετς επί των Σανς στο Game 1 του δεύτερου γύρου των play-offs, όμως είναι ο παίκτης της φούσκας ή απλώς ο εαυτός του;

Το Game 1 των Νάγκετς με τους Σανς για το δεύτερο μέρος των play-offs του ΝΒΑ έδωσε την αίσθηση μίας κατάστασης που πιάνει τα όρια του... rewind. Αυτής της απλής κίνησης που σου δίνει τη δυνατότητα να γυρίσεις πίσω και να εστιάσεις στα σημεία που σου προκάλεσαν εντύπωση ή σε όσα θέλεις να εξετάσεις πιο προσεκτικά.

Ο Τζαμάλ Μάρεϊ είναι το πρόσωπο που βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης, καθώς ξανασυστήθηκε στο κοινό του Ντένβερ. Όπως φροντίζει να κάνει από το ξεκίνημα των φετινών play-offs. Διαδοχικά τρίποντα, σλάλομ απέναντι σε σπουδαίες αντιπάλους και μία στατιστική που κεντρίζει τη ματιά (34π.-6/10τρ., 7/14διπ.-, 5 ριμπάουντ και 9 ασίστ συν 2 κλεψίματα σε 37 λεπτά αγώνα).

Δίπλα στον Νίκολα Γιόκιτς που το double-double (24π., 19ριμπ.) του αφέθηκε για μία βραδιά στο «απαρατήρητο» αυτομάτως έδωσε ερεθίσματα για τον Μάρεϊ της φούσκας, όμως στην πραγματικότητα η περίοδος εκείνη έχει μείνει πίσω και ο Τζαμάλ είναι ο κατάλληλος παίκτης για να «βροντοφωνάξει» πως οι Νάγκετς είναι έτοιμοι για αυτό!

In case you missed what Jamal did tonight ⬇️ pic.twitter.com/32zVTTN4IB April 30, 2023

Η φούσκα και τα 50 δευτερόλεπτα

Ο "Bubble Murray" φαίνεται να έρχεται όλο και πιο συχνά στο τραπέζι για τους Νάγκετς ιδιαίτερα όταν εκείνος παρουσιάζει τον καλό του εαυτό. Ο... εγκλεισμός της «φούσκας» στο Ορλάντο είχε θετική επίδραση για τον 23χρονο τότε γκαρντ όπως πολλάκις έχει σχολιάσει σε συνεντεύξεις του. Το μοτίβο «προπόνηση- δωμάτιο-παιχνίδι-δωμάτιο» ενεργοποίησε την πλευρά του... υπερόπλου που κατείχαν οι Νάγκετς.

Μία σειρά με αντίπαλο τη Γιούτα του Ντόνοβαν Μίτσελ είχε να προσφέρει δύο παιχνίδια 50 πόντων για τον Μάρεϊ. Ακολούθησαν οι Κλίπερς με την 40άρα και προτού το Ντένβερ αποκλειστεί από τους μετέπειτα πρωταθλητές Λέικερς πρόλαβε να σκοράρει ακόμη 32 κόντρα στα χρυσά και μωβ.

Η απόδοσή του κατέγραψε σκηνικά...25ετίας, ανάλογα με 8 clutch-time τρίποντα πίσω από τις vintage εμφανίσεις του Κάρι...Συνολικά 142 πόντοι με 50.5% εντός πεδιάς και ένα παρατσούκλι που θα τον ακολουθούσε.

Jamal Murray was helped off the court after an apparent knee injury with 50 seconds left against the Warriors. pic.twitter.com/sz7akzOiq4 April 13, 2021

Ο Μάρεϊ έδειχνε έτοιμος να ανεβάσει ακόμη περισσότερο το level της συνεισφοράς του προς το Ντένβερ όσο η postseason πλησίαζε και πάλι, μέχρι εκείνα τα 50 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα στο Golden State στις 12 Απριλίου του 2021. Μία άτσαλη πτώση και οι εκφράσεις του Καναδού γκαρντ έγιναν η αφορμή της ανησυχίας στους Νάγκετς που έμελλε να κρατήσει για κάτι παραπάνω από έναν χρόνο.

Ο τραυματισμός του Μάρεϊ μεταφράστηκε σε 539 ημέρες απουσίας και μία ταυτόχρονη προσπάθεια για αποκατάσταση (ψυχική και σωματική) από τη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο. Η επιστροφή του χρειαζόταν να είναι σταδιακή και τόσο η έλευση του Άαρον Γκόρντον, όσο και το σύνολο των Νάγκετς με τον Γιόκιτς σε πρώτη γραμμή του έδιναν χώρο για να βρει και πάλι τα πατήματά του.

Το τεντωμένο σκοινί

Ο Μάρεϊ έχει καταφέρει να βάλει δίπλα στο όνομά του την ταμπέλα των play-offs, να πάρει την μπάλα όταν εκείνη καίει και να τρέξει την ομάδα του πάνω σε τεντωμένο σκοινί με την ίδια ασφάλεια. Η αρχή της φετινής σεζόν δόθηκε απέναντι σε ένα σύνολο όπως οι Τίμπεργουλβς με έναν πολλά υποσχόμενο Άντονι Έντουαρντς.

Στις βραδιές των μέσων όρων του προστέθηκαν ακόμη δύο νύχτες με 40 και 35 πόντους που έδωσαν και πάλι την απόδοση του 26χρονου γκαρντ στο προσκήνιο του ΝΒΑ λέγοντας πως «νιώθω είναι απλά η αρχή».

Η παράδοση των play-offs για τον ίδιο μπορεί να μιλήσει από μόνη της. Ανεβάζει τα στάνταρ του κατά περίπου 7 πόντους, γεγονός που τον εντάσσει ανάμεσα στους κορυφαίους contributors της εποχής μετά Μαρτίου.

«Θα έλεγα ότι είμαι ο υγιής Μάρεϊ. Δεν ξέρω πόσες φορές πρέπει να αποδείξω πράγματα για όλους εσάς για να πιστέψε στο παιχνίδι μου και σε αυτό που κάνω. Μπορών να συνεχίσω για να βγάλω τους πάντες λάθος» είπε χαρακτηριστικά μετά το ματς του Ντένβερ σε ερώτηση για την εικόνα που παρουσιάζει.

Απέναντι στους Σανς, ο Μάρεϊ έκανε και πάλι focus. «Κλείδωσε» σε ένα στόχο για να μαζέψει λίγο από το φως που έχει συγκεντρωθεί γύρω από το Φοίνιξ ελέω του ερχομού του Κέβιν Ντουράντ. Δεν αφορούσε την προσωπική επιτυχία, αλλά μία προειδοποίηση για την πρώτη ομάδα που έκοψε το νήμα της κανονονικής περιόδου της Δύσης. Ο Μάρεϊ δεν έχει σκοπό να κοιτάξει τη φούσκα προκειμένου να αντιλειφθεί τον ίδιο του τον εαυτό. Είναι εκεί για να θυμίζει όσα πιθανόν να ξεθώριασε ο τραυματισμός του.

Που πλέον μοιάζει με μακρινό και κακό όνειρο!