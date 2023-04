Πέρκινς: «Είναι σοβαρός ο Γιάννης; Ήταν η απόλυτη αποτυχία για τους Μπακς»! (vid)

Ο πρώην παίκτης των Σέλτικς και νυν σχολιαστής του ΝΒΑ, Κέντρικ Πέρκινς αναφέρθηκε στις δηλώσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο έπειτα από τον αποκλεισμό των Μπακς και άσκησε σκληρή κριτική στον Greek Freak για τα λεγόμενά του!

Μετά την απογοήτευσή του από την ήττα στο Game 5 και τον πρόωρο αποκλεισμό από τα play-offs, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απάντησε με καυστικό τρόπο σε ερώτηση δημοσιογράφου που του μίλησε για αποτυχία.

Ο Greek Freak αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον Μάικλ Τζόρνταν και τις σεζόν που δεν πήρε πρωτάθλημα, δίνοντας τον δικό του ορισμό για τον αθλητισμό και την επιτυχία.

Ο πρώην παίκτης των Σέλτικς και νυν σχολιαστής της λίγκας, Κέντρικ Πέρκινς εξήγησε πως ο αποκλεισμός των Μπακς ήταν η απόλυτη αποτυχία! Πρόσθεσε δε πως θα γινόταν διαφορετική κουβέντα αν στη θέση του Αντετοκούνμπο ήταν ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ή ο Κέβιν Ντουράντ:

«Είμαστε σοβαροί τώρα; Είναι σοβαρός ο Γιάννης τώρα; Ήταν η απόλυτη αποτυχία για τους Μπακς! Το Μιλγουόκι είχε το καλύτερο ρεκόρ στο ΝΒΑ, ήταν η καλύτερη ομάδα στη λίγκα, ήταν το φαβορί για να κατακτήσει το πρωτάθλημα και έχασε από το Μαϊάμι, το νο.8 που μπήκε στα play-offs μέσω του play-in και δεν είχε τον τρίτο καλύτερο παίκτη του, τον Τάιλερ Χίρο! Επίσης, ο Βίκτορ Ολαντίπο τέθηκε εκτός δράσης.

Βλέπω τι γίνεται τις τελευταίες μέρες στα social media, όλοι αποθεώνουν τον Γιάννη, ότι είναι το παράδειγμα, ότι είναι αυτό που χρειαζόμαστε, ότι είναι το πρόσωπο της λίγκας. Μιλάμε όμως για σπορ. Και τα σπορ έχουν να κάνουν με τον ανταγωνισμό; Όταν έχεις προσδοκίες και τελικά δεν τις εκπληρώνεις, τότε αποτυγχάνεις! Αν ήταν οποιοσδήποτε άλλος παίκτης... Αν ήταν ο ΛεΜπρόν, ο Ντουράντ ή ο Κάρι στο νο.1 με το καλύτερο ρεκόρ και αποκλειόταν από το νο.8, θα κάναμε διαφορετική κουβέντα, ανεξάρτητα με το τι δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου!

Βλέπω να λένε όλοι ότι ο Γιάννης είναι το "καλό παιδί". Ήταν καλό παιδί όταν έκανε αστεία με τον Κέβιν Ντουράντ και την ικανότητά του να ηγηθεί μίας ομάδας; Μερικές φορές η πραγματική ζωή έρχεται μέσα από τα αστεία. Εγώ δεν υποκύπτω στην ομιλία του Αντετοκούνμπο και κανείς άλλος δεν θα έπρεπε να υποκύψει».

