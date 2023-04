ΛεΜπρόν Τζέιμς: «Σήμερα ήμουν χάλια, θα είμαι καλύτερος στο Game 6»

Καθόλου ευχαριστημένος με την απόδοσή του δεν ήταν ο ΛεΜπρόν Τζέιμς μετά την ήττα των Λέικερς στο Game 5 της σειράς κόντρα στους Γκρίζλις, αφήνοντας μία υπόσχεση.

Οι Γκρίζλις με τον Τζα Μοράντ πρωταγωνιστή κατάφεραν να επικρατήσουν 116-99 των Λέικερς και να μείνουν ζωντανοί στη σειρά, μειώνοντας σε 3-2.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ήταν εμφανώς δυσαρεστημένος με την απόδοσή του, παρά το double-double που πέτυχε. Ο «βασιλιάς» σκόραρε 15 πόντους και μάζεψε άλλα 10 ριμπάουντ, αλλά μαζί με 5 λάθη και μόλις 5/17 σουτ. Μία εμφάνιση που δε θύμισε σε τίποτα το 20/20 που έγραψε ο ίδιος στο Game 4 της σειράς.

«Σήμερα ήμουν χάλια και θα είμαι καλύτερος στο Game 6» ανέφερε ο ίδιος όντας πολύ δυσαρεστημένος στα μικρόφωνα, μετά την εμφάνισή του. Ακόμα και έτσι οι Λέικερς απέχουν μία νίκη από την πρόκριση στον δεύτερο γύρο των play-offs.

“Tonight, I was sh—. And I’ll be better in Game 6.” LeBron James expresses the disappointment felt in his performance tonight. pic.twitter.com/5OlfN6gqbO