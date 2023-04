Κακά τα νέα για τον Ραντλ και τους Νικς στο Game 5 με τους Καβς,

Οι Νικς κοντράρονται με τους Καβς στο Game 5 και με νίκη παίρνουν την πρόκριση για την επόμενο γύρο. Στο πέμπτο ματς ο Τζούλιους Ραντλ στάθηκε άτυχος και τραυματίστηκε ξανά στον αριστερό αστράγαλο του. 'Ετσι έφυγε για τα αποδυτήρια.

Δείτε τη φάση

Julius Randle heads to the locker room after re-injuring his ankle pic.twitter.com/2NhlqAWLOM