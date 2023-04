Ο Τζίμι Μπάτλερ κουβάλησε σαν να μην υπάρχει αύριο τους Χιτ στο Game 4 με τους Μπακς και θύμισε τον Άλεν Άιβερσον.

Ένα έπος μας χάρισε ο σπουδαίος Τζίμι Μπάτλερ στο ματς κόντρα στους Μπακς. Ο σταρ των Χιτ σταμάτησε στους 56 πόντους και υπέγραψε μια τεράστια ανατροπή, επιτρέποντας στο Μαϊάμι να πάει στο 3-1 στη σειρά. Τα... ελάφια έδειχναν να ελέγχουν το ματς προς το τέλος του τρίτου δωδεκαλέπτου, όπου έφυγαν με 15 πόντους, αλλά ο Jimmy Buckets δεν παραδόθηκε ποτέ. Οι 56 πόντοι που έβαλε είναι η 4η καλύτερη επίδοση στην ιστορία της postseason. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό.

Ο δεύτερος σκόρερ των Χιτ στο ματς ήταν ο Αντεμπάγιο με 15 πόντους. Αυτή η διαφορά 41 πόντων ανάμεσα στους δύο πρώτους σκόρερ της ομάδας είναι και η δεύτερη μεγαλύτερη στην ιστορία σε ματς των playoffs. Στην κορυφή βρίσκεται ο Άλεν Άιβερσον που είχε 54 πόντους το 2001 κόντρα στους Ράπτορς, 44 περισσότερους από κάθε άλλο παίκτη των Σίξερς σε εκείνο το ματς.

Δύο παίκτες που φημίζονται για την ικανότητα τους να... κουβαλάνε μόνοι τους σε πολλές περιπτώσεις τις ομάδες του. Δύο τεράστιες προσωπικότητες που δεν τα παρατούν και δεν τα παρατούσαν ποτέ στα δύσκολα.

