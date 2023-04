Μία ομάδα μόνος του την ώρα που κανείς δεν πίστευε στην ανατροπή. Ο Τζίμι Μπάτλερ πήρε στις πλάτες του για άλλη μια φορά τους Χιτ, αποδεικνύοντας περίτρανα στους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο πως έμπλεξαν με τον... σκληρό του Μαϊάμι.

Το σκορ είναι 5-17 στο ξεκίνημα. Οι Μπακς έχουν μπει αποφασισμένοι και με τον Γιάννη στην πεντάδα διατηρούν χαώδη διαφορά ταλέντου. Στο παρκέ δεν υπάρχει ούτε Χίρο, ούτε Ολαντίπο. Κατήφεια, απόγνωση για όλους. Όλους εκτός από έναν, τον σκληρό. Τον πιο σκληρό του Μαϊάμι, λες και χαρακτήρας γραμμένος από κάποια σειρά των '90s.

Το μόνο σίγουρο είναι πως ο Μπάτλερ δεν παίζει ως γήινος στη σειρά με τους Μπακς. Είναι κάτι άλλο, εξωπραγματικό, πρωτοφανές ακόμα και για το franchise των Χιτ. Ούτε ο ΛεΜπρόν, ούτε ο Ντουέιντ κατάφεραν να πετύχουν τα νούμερα του Μπάτλερ στην ιστορία της ομάδας. Οι 56 του πόντοι ήταν ο ένας κρισιμότερος από τον άλλον. Εκεί που όλοι έχουν σταματήσει να πιστεύουν. Δεν είχε βοήθεια ούτε στην ανατροπή της πρώτης περιόδου, ούτε στα μέσα της αναμέτρησης, παρά μονάχα λίγο στο φινάλε.

Οι Μπακς έκαναν ό,τι ήθελαν, ο Αντετοκούνμπο και ο Λόπεζ με κανονικό... μπούλινγκ στη ρακέτα, αλλά υπήρχε ένας που δε σταμάτησε να πιστεύει. Μετά το break στο Game 1 είχαμε τονίσει πως είναι γεννημένος για να κρίνει μεγάλα παιχνίδια. Σε άλλα θα κερδίσει, σε άλλα όχι, αλλά θα είναι πάντοτε εκεί να τα παίξει.

Από το 89-101 και έπειτα πετυχαίνει 19 πόντους και μοιράζει άλλους τρεις ασίστ για το τρίποντο του Βίνσεντ. Ο μόνος που πίστευε επί 48 λεπτά και... κουβαλούσε στις πλάτες του όλο το σκοράρισμα. Ο μόνος που συνέχισε να πιστεύει όταν όλες οι πιθανότητες δεν ήταν με το μέρος του. Αυτός που φέρνει τελικά τους Μπακς προ του τέλους.

Λίγα χρόνια πριν ήταν ξανά αυτός που έβαλε φρένο στον δρόμο του Μιλγουόκι. Στη φούσκα του 2020, εκεί όπου οι έδρες δεν έπαιζαν κανέναν ρόλο, ο Μπάτλερ βρέθηκε πολύ ψηλότερα από τον πήχη των περιστάσεων και ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην επικράτηση επί της παρέας του Γιάννη με 4-1.

Ξεκίνησε με 40άρα και ολοκλήρωσε το έργο του με 17/10/6 στο Game 5. Τότε όλοι αναρωτήθηκαν γιατί ο Μπουντενχόλζερ δε στέλνει πάνω του τον Γιάννη. Εκείνος όμως δεν ενδιαφέρεται για το ποιον έχει μπροστά του. Ο φακός τον πιάνει απογοητευμένο μετά την επική μονομαχία και την παράδοση με 4-2 απέναντι στους Λέικερς, στους τελικούς.

Απογοητευμένος ήταν και πέρσι, όταν και ανέλαβε πλήρως την ευθύνη αφού το δικό του σουτ βρήκε σίδερο στο Game 7 με τη Βοστώνη. Πώς όμως θα έφταναν εκεί αν μερικά βράδια πριν δεν είχε βάλει 47; Ή αν στο Game 1 δεν έβαζε 41. Κάποιες φορές θα τα χάσεις, άλλες όχι. Ο ηγέτης των Χιτ είναι σταθερά εκει, στα μεγάλα σουτ, γεννημένος και έτοιμος για αυτά.

Μέχρι που τα έβαλε όλα κόντρα στους Μπακς. Από το πουθενά, εκεί που κανείς δεν το πίστευε, ο Γιάννης και η παρέα του πρέπει να κάνουν 3/3 για να προκριθούν στον δεύτερο γύρο. Ο Μπάτλερ κρατάει όλα τα φύλλα της τράπουλας στα χέρια του.

Οι 56 πόντοι σε παιχνίδι play-offs είναι κάτι που βάζεις στο βιογραφικό σου και το θυμάσαι για πάντα. Και όχι απέναντι σε όποιον και όποιον. Απέναντι στον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Όχι μία τυχαία μέρα. Την ημέρα που ο Greek Freak ολοκληρώνει με triple double 26 πόντων, 13 ασίστ και 10 ριμπάουντ.

Ο Μπάτλερ έπαιξε το ματς της ζωής του και θα έχει να το λέει, ακόμα και αν οι Χιτ πληγωθούν από τις απουσίες τους και δεν μπορέσουν να κρατήσουν το προβάδισμά τους. Ιστορία απέναντι στον Γιάννη, σε μία βραδιά που μπήκε... μαινόμενος.

Το 56άρι που τράβηξε άλλωστε τον φέρνουν στην τέταρτη θέση όλων των εποχών, σε παραγωγικότητα play-offs, πίσω από τους 63 του Τζόρνταν, τους 61 του Μπέιλορ και τους 57 του Μίτσελ.

Το σουτ με τους Σέλτικς δεν μπορεί να το πάρει ξανά. Όταν όμως τον βλέπεις να ξεφυσάει στο παρκέ, μόνος, αβοήθητος αλλά με μάτι να γυαλίζει, τότε οφείλεις να τον φοβάσαι. Γιατί αυτός έχει νιώσει πως είναι να αποτυγχάνεις και γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνος...

Jimmy Butler's historic 56-point performance in Game 4 is tied for 4th most EVER in a Playoff game.



Michael Jordan, 63

Elgin Baylor, 61

Donovan Mitchell, 57

Charles Barkley, 56

Wilt Chamberlain, 56

Michael Jordan, 56

Jimmy Butler, 56#PLAYOFFMODE pic.twitter.com/xibqM2tcZp