Η φάση του αγώνα στο Game 4 των Χιτ κόντρα στους Μπακς ήρθε πολύ νωρίς, με τον Τζίμι Μπάτλερ να καρφώνει στο πρόσωπο του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Τζίμι Μπάτλερ ξεκίνησε, όπως και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αγριεμένος στο Game 4 των Μπακς απέναντι στους Χιτ. Ο σταρ των Μαϊάμι Χιτ είναι μία επίθεση μόνος του απέναντι στα «ελάφια» ενώ δε δίστασε να τα βάλει και με τον Greek Freak.

Κατάφερε μάλιστα να καρφώσει εντυπωσιακά μπροστά του και να ξεσηκώσει το κοινό των Χιτ, που μετά το αρχικό -10 είχε κάπως απογοητευτεί.

Το τρομερό κάρφωμα του Μπάτλερ μπροστά στον Αντετοκούνμπο

Jimmy throws it DOWN over Giannis 🔥 pic.twitter.com/ZWhyeq4PxY