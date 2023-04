Kάρι: Ζήτησε timeout ενώ δεν είχε άλλο, χρεώθηκε με τεχνική ποινή και τρέλανε τον Κερ (vid)

Ο Στεφ Κάρι έκανε ένα σημαντικό λάθος που δεν ταιριάζει με την εμπειρία του.

Είναι ο άνθρωπος που κρατά ζωντανούς τους Γουόριορς στη σειρά με τους Κινγκς και τους έχει επιτρέψει να ισοφαρίσουν σε 2-2. Ο Στεφ Κάρι όμως λίγο έλειψε να γίνει μοιραίος στο Game 4 κόντρα στους Κινγκς.

Ο σταρ των Γουόριορς με το σκορ στο 126-121 και 43 δευτερόλεπτα για το τέλος, ζήτησε timeout. Μόνο οι οι πολεμιστές δεν είχαν άλλο να χρησιμοποιήσουν και έτσι χρεώθηκε με τεχνική ποινή. Θύμισε Κρις Γουέμπερ, ο οποίος είχε στερήσει ένα πρωτάθλημα από το Michigan. Μια βολή για το Σακραμέντο και η μπάλα δικιά τους σε κρίσιμη στιγμή. Παρόλα αυτά στην τελευταία επίθεση του Σακραμέντο, το οποίο θα μπορούσε να πάρει το ματς, έπαιξε σπουδαία διπλή άμυνα, πρώτα στον Φοξ και έπειτα έφυγε σφαίρα για να εμποδίσει το σουτ του Μπαρνς.

Steph Curry pulled a Chris Webber and called and timeout with none left 😳 pic.twitter.com/4z4vQo9YVp