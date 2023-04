Με τον Ντίλον Μπρουκς θα ψάξουν στο Game 4 το break απέναντι στους Λέικερς οι Γκρίζλις, μιας και το ΝΒΑ δεν τον τιμώρησε περαιτέρω για τη γροθιά στα γεννητικά όργανα του ΛεΜπρόν.

Η κόντρα του Ντίλον Μπρουκς με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς είχε ένα ακόμα επεισόδιο, με τον παίκτη των Γκρίζλις να ρίχνει... μπουνιά στο ευαίσθητο σημείο του «βασιλιά» και να αποβάλλεται.

Οι Λέικερς πήραν τη «μάχη» για το 2-1 αλλά ο Μπρουκς θα δώσει το παρών στο Game 4 της σειράς. Το ΝΒΑ εξέτασε το χτύπημα, όπως είχε κάνει στην αντίστοιχη περίπτωση του Γκριν με τον Σαμπόνις και αποφάσισε πως το αντιαθλητικό του Μπρουκς δεν είναι ικανό για περαιτέρω τιμωρία.

Έτσι οι Γκρίζλις θα ψάξουν το break όντας πλήρεις, μιας και ο Τζα Μοράντ έχει επιστρέψει και ήταν εντυπωσιακός στο Λος Άντζελες αλλά δεν κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη.

