Ο Τζα Μοράντ φαίνεται πως αφήνει πίσω τον τραυματισμό του και αναμένεται να δώσει το «παρών» στο 3ο παιχνίδι με τους Λέικερς.

Το Game 3 ανάμεσα σε Γκρίζλις και Λέικερς βρίσκεται προ των πυλών και παρόλο που το Μέμφις ισοφάρισε τη σειρά χωρίς τον Τζα Μοράντ στο δεύτερο παιχνίδι, θα δει τον σταρ του να επιστρέφει.

Ο άσσος των «αρκούδων» φαίνεται πως ξεπέρασε τον τραυματισμό του στο δεξί χέρι και θα είναι έτοιμος να βοηθήσει την ομάδα του στο Λος Άντζελες.

Grizzlies’ Ja Morant is available to return in Game 3 vs. Lakers.