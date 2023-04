O Tζοέλ Εμπίντ το παράκανε σε μια φάση με το flopping κόντρα στους Νετς.

Οι Σίξερς έκαναν το 3-0 στη σειρά με τους Νετς και πλέον απέχουν μια νίκη από την πρόκριση. Ο Τζοέλ Εμπίντ έδειξε για άλλη μια φορά την κλάση του, όμως σε μια φάση θα μπορούσε να αποβληθεί. Κλώτσησε τον Κλάξτον και... γλίτωσε την αποβολή στο τρίτο λεπτό του αγώνα. Εκτός από αυτό ο Καμερουνέζος που είναι φαβορί για MVP, σωριάστηκε στο έδαφος μετά από μαρκάρισμα του Ο'Νίλ και πήρε φάουλ. Όμως έμοιαζε πολύ περισσότερο για flopping.

Royce O’Neale cut off Joel Embiid’s dribble in Game 3 making Embiid fall to the ground.



A foul was called on O’Neale.



Flop or no flop? 🤔 pic.twitter.com/njFrZyvnO0